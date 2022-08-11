11 Августа 2022 15:46

Расследование начато после смерти беременной женщины в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – По факсу смерти беременной женщины в больнице Атырау начато досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«По факту смерти беременной женщины, 1990 года рождения, начато досудебное расследование. Оно проводится по статье 317 УК РК «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником». Назначены соответствующие экспертизы», - сообщили в пресс- службе ДП Атырауской области.

Как ранее сообщалось, беременная женщина после выкидыша скончалась в Атырау в областной больнице.