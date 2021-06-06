Расследование массового отравления строителей начато в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области правоохранительные органы приступили к расследованию по факту массового отравления людей в одной из столовых на строительстве интегрированного газохимического комплекса. С отравлениями разной тяжести в инфекционную больницу доставлено 23 человека в возрасте от 20 до 49 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атыракской области, по факту массового отравления начато досудебное расследование по части 1 статьи 304 («Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее массовое отравление людей»). За остающимися на строительных площадках почти 300 рабочими «Bazis Construction» установлено медицинское наблюдение.

Как ранее сообщалось, массовое отравление строителей газохимкомплекса произошло в Атырау.

В столовой, где питались рабочие, выявлены нарушения.







