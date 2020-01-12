Расследование крушения самолёта Bek Air, гибель матроса в Актау, 175-летие Абая – обзор недели

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Уходящая неделя запомнилась новыми обстоятельствами, выясненными при расследовании крушения самолёта в Алматы, первыми мероприятиями, посвящёнными юбилею великого Абая, и другими резонансными событиями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На этой неделе заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр заявил, что лётчики потерпевшего крушение воздушного судна авиакомпании «Bek Air» отдохнули перед полетом согласно нормативам. Расследующая происшествие комиссия создала подкомиссии по основным направлениям: лётную, инженерно-техническую и административную. Составлена схема авиационного происшествия с судном «Fokker-100», а именно определены места касания судна над землёй. Комиссией установлено, что время отдыха экипажа перед выполнением полета соответствовало требованиям нормативных документов. Процедуры, связанные с профессиональной подготовкой летного экипажа, были выполнены в соответствии с утвержденной программой, а в процессе выполнения предполетного осмотра, после запуска и выполнения опробования двигателей, замечания по работе авиатехники со стороны экипажа и инженера не было.

Напомним, борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

В МВД в эти дни прокомментировали расследование дела о гибели матроса в Актау. Назначены судебные экспертизы, прежде всего, судебно-медицинская экспертиза трупа.

Кроме того, назначена посмертная судебно-психиатрическая экспертиза. Проверяются факты наличия неуставных взаимоотношений в воинском подразделении. Это будет установлено в ходе допроса военнослужащих, сослуживцев, а также руководителей корабля и командиров подразделения. Трагедия случилась в новогоднюю ночь на ракетно-артиллерийском корабле «Казахстан». По предварительным данным, погибшему было 18 лет, его нашли повешенным на брючном ремне в гальюне личного состава.

В Атырау тем временем медикам не удалось спасти годовалого ребенка, проглотившего батарейку от пульта телевизора. Малыш поступил в тяжелом состоянии - он дышал с трудом. Батарейку попытались извлечь безоперационным методом. К сожалению, предмет был достаточно большой, и сделать это не удалось. Не помогла и операция - ребенок, которому было чуть более 11 месяцев, скончался от дыхательной и сердечной недостаточности.

На аварийном неэксплуатируемом резервуаре нефтегазодобывающего управления «Октябрьскнефть» АО «СНПС Актобемунайгаз» на месторождении Жанажол Мугалжарского района Актюбинской области в среду произошло возгорание нефтяных отходов. Резервуар в текущем производстве не использовали. Пострадавших в этом ЧП не было, инцидент не привел к нарушению производственного цикла на месторождении, угрозы объектам компании также не было. Компетентными органами создана комиссия для расследования инцидента. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

В эти же дни в столице установлены и привлечены к административной ответственности все участники нашумевшего кортежа. Ещё на прошлой неделе в социальных сетях была размещена видеозапись, в которой более десятка автомобилей черного цвета выехали с территории парковки около ТРЦ «Хан шатыр». Водитель черной автомашины «KIA» перекрыл проезжую часть проспекта Туран с целью беспрепятственного выезда 15 автомашин с парковки ТРЦ «Хан шатыр». Машины всех участников «кортежа» водворены на коммунальную стоянку. Сам же водитель «KIA» попросил прощения у столичных водителей за недостойное поведение.

К слову, на юге преступность стараются предотвращать: новый метод борьбы со скотокрадством апробируют в Алматинской области. Депутат Сената Парламента Владимир Волков встретился с работниками прокуратуры Енбекшиказахского района. На территории района зарегистрировано 116 937 голов КРС, 342 266 голов МРС, 24 353 голов лошадей, 99 голов верблюдов. Согласно статистике по району было зарегистрировано 972 факта скотокрадства, при этом не раскрытыми остаются 688 фактов. Надзорным органом был предложен пилотный проект по борьбе со скотокрадством, направленный на оздоровление криминогенной обстановки, связанной со скотокрадством. Суть проекта заключается в использовании метода холодного таврирования, т.е. азотом на открытых кожных покровах лошадей, с обозначением цифр почтового индекса, каждого поселка сельского округа района. То же самое и для крупного рогатого скота и верблюдов, с обязательной регистрацией в уже имеющуюся компьютеризованную базу данных акимата по учету скота, с созданием аналогичной базы данных в органах внутренних дел области.

Тему содержания животных в заезжем зоопарке активно обсуждают таразцы. На видео, снятом жителями близлежащих домов 12-го микрорайона, слышны раздающиеся в ночной тишине дикие вопли животных, размещенных в передвижном зоопарке. Это видео вызвало возмущение горожан. По словам пользователей, жуткий рев могли издавать голодные или замерзающие животные приехавшего зоопарка. Акимат города отреагировал на эту ситуацию, опубликовав свой ответ в соцсетях.

Для качественного осмотра пациентов в Кокшетауской городской поликлинике для врачей общей практики, педиатров, терапевтов и патронажных медсестер приобрели специальные укладки с необходимым инструментарием и вспомогательным оборудованием. Теперь в арсенале у ВОПа есть такие приборы, как офтольмоскоп и отоскоп, а сами доктора прошли обучение у отоларингологов и окулистов, чтобы применять их на практике.

А жителей Петропавловска взбудоражила новость о лишении русского драматического театра им. Н.Погодина статуса памятника истории и культуры. В управлении культуры, архивов и документации пояснили, что пошли на этот шаг во благо самого здания театра. И ни о какой передаче театра в частную собственность речи не идет. В этом году будет проводиться капремонт фасада, внутренних помещений с приданием зданию театра современного вида. Здание театра построили в 1976 году. Такие же здания есть в Шымкенте, Атырау, Кызылорде, российских городах.

Но были в стране и хорошие новости!

Например, в продолжение темы культуры, в библиотеке имени Абая, в Восточном Казахстане, прошла развернутая книжная выставка, посвященная 175-летию А. Кунанбаева. Её главная цель - познакомить аудиторию с редкими книгами из наследия Абая. К слову собраны здесь не только труды самого Абая, но и книги о нем, а также переводы его произведений. Труды здесь представлены в переводе на узбекский, венгерский и китайский языки. Среди редких изданий на выставке представлены Записки и Отчеты семипалатинского отдела Русского Географического общества, Памятные книжки и Сельскохозяйственные обзоры разных годов.

Учащиеся 1-4 классов школ Павлодарской области начали получать одноразовое горячее питание бесплатно. На эти цели из областного бюджета выделили более 1 млрд тенге. В первую очередь, нововведение позволит решить вопрос правильного питания детей, а уже после даст социальный эффект. Меню будет предусматривать первое, второе, хлеб и напиток, а также 5 граммов мёда. В районах 1 раз в неделю с чередованием будут подавать салат и фрукты.

Ещё одно позитивное новшество в Шымкенте: повысили зарплату врачам и медицинским сестрам. С нового года заработная плата врачей увеличилась на 30%, а работников среднего звена - на 20%. Средства, выделенные на развитие здравоохранения города Шымкент, за счет внедрения системы медицинского страхования по сравнению с прошлым годом увеличились на 40%. По новой системе предусматривается не только увеличение объемов финансирования, но и повышение тарифов и заработной платы медицинских работников.

Есть успехи и в охране окружающей среды. Казахстан и Россия сформируют совместную экспертную группу для исследования гидрологического режима реки Урал.

А к 75-летию Темиртау его жителям предлагают выбрать логотип города. Наступивший 2020 год для Темиртау юбилейный. К этой дате дизайнеры разработали три варианта логотипа. Голосование за логотип города объявлено в интернете.