Расследование громкого убийства бизнесмена завершили в Павлодаре

Некоторые подробности расправы на 52-летним Асуланом Нурмагамбетовым корреспонденту Kazinform рассказала его сестра. По словам женщины, бизнесмену было нанесено 22 удара ножом.

По словам Гульжихан Рыспаевой, у Асулана остались двое детей и супруга. Он занимался строительным бизнесом, затем в сфере сельского хозяйства. Награжден орденом «Құрмет». С обвиняемым состоял в деловых отношениях. В день своей смерти предприниматель якобы снял крупную сумму денег и отъехал не надолго, а после пропал.

— Уголовное дело по факту убийства, совершенное с особой жестокостью, окончено производством и находится на стадии ознакомления. Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения «арест», — сообщил заместитель начальника УП города Павлодара Асылбек Кайроллаев.

Стоит отметить, санкция статьи предусматривает лишение свободы от 15 до 20 лет, либо пожизненный срок.

Напомним, 52-летний бизнесмен пропал в Павлодаре 21 февраля 2025 года. В поисках принимали участие полицейские, родные и волонтеры. Тело Асулана Нурмагамбетова было найдено спустя двое суток.

В конце марта стало известно о задержании подозреваемого, которого нашли в Красноярском крае Российской Федерации.