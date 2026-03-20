    23:03, 19 Март 2026 | GMT +5

    Расследование громкого убийства бизнесмена завершили в Павлодаре

    В ДП Павлодарской области ответили, что дело окончено производством и находится на ознакомлении, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожизненный срок за изнасилование и убийство женщин и детей предлагают ввести в Кыргызстане
    Фото: Polisia.kz

    Некоторые подробности расправы на 52-летним Асуланом Нурмагамбетовым корреспонденту Kazinform рассказала его сестра. По словам женщины, бизнесмену было нанесено 22 удара ножом. 

    По словам Гульжихан Рыспаевой, у Асулана остались двое детей и супруга. Он занимался строительным бизнесом, затем в сфере сельского хозяйства. Награжден орденом «Құрмет». С обвиняемым состоял в деловых отношениях. В день своей смерти предприниматель якобы снял крупную сумму денег и отъехал не надолго, а после пропал.

    — Уголовное дело по факту убийства, совершенное с особой жестокостью, окончено производством и находится на стадии ознакомления. Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения «арест», — сообщил заместитель начальника УП города Павлодара Асылбек Кайроллаев.

    Расследование громкого убийства бизнесмена завершили в Павлодаре
    Фото предоставлено родными

    Стоит отметить, санкция статьи предусматривает лишение свободы от 15 до 20 лет, либо пожизненный срок. 

    Напомним, 52-летний бизнесмен пропал в Павлодаре 21 февраля 2025 года. В поисках принимали участие полицейские, родные и волонтеры. Тело Асулана Нурмагамбетова было найдено спустя двое суток. 

    В конце марта стало известно о задержании подозреваемого, которого нашли в Красноярском крае Российской Федерации. 

    Артём Викторов
    Артём Викторов
