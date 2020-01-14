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Расследование гибели мужчины под тепловозом начато в Павлодаре

14 Января 2020 18:18
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Расследование гибели мужчины под тепловозом начато в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Гибель мужчины под тепловозом в Павлодаре зарегистрирована по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«14 января данный факт​ зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного отдела полиции на станции Павлодар по статье 344 части второй Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в Линейном отделе полиции на станции Павлодар.

Там же отметили, что начато расследование, и что другая информация по этому делу не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса Казахстана.

«В 2019 году транспортные полицейские привлекли 25 293 граждан к административной ответственности за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах. Было зарегистрировано 2505 фактов экстренного торможения поездов», - добавили в Линейном отделе полиции.

Напомним, сегодня на станцию скорой помощи в 08:12 поступило сообщение от очевидцев о том, что мужчина попал под тепловоз. На месте бригада скорой помощи была уже через семь минут. Там же работала бригада спасателей, которые извлекли тело из-под тепловоза. Медиками констатирована биологическая смерть мужчины европейской внешности в возрасте ориентировочно до 40 лет.


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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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