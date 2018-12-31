Расследование гибели актрисы в ДТП находится на особом контроле - МВД

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Каких-либо оснований сомневаться в объективности проводимого расследования по ДТП со смертельным исходом в Алматы нет, заявил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео страшного ДТП в самом центре Алматы на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина появилось в социальных сетях утром 29 декабря. На перекресток на полной скорости на красный свет вылетел Mercedes Gelandewagen, который буквально снес Mitsubishi, ехавшей на зеленый свет.

Авторы видео сообщили, что в ДТП погибли водитель Mitsubishi и девушка-пассажир. Ею оказалась актриса Шолпан Елгезекова. Еще одна пассажирка находится в реанимации. В полиции подтвердили информацию и начали досудебное расследование по 345-й статье УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Водитель внедорожника «Mercedes Benz G-55» после совершения в Алматы 29 декабря дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом скрылся с места аварии, в последствии был разыскан и задержан сотрудниками полиции. В настоящее время в отношении него проводится досудебное расследование. Виновное лицо находится под стражей.

Семьям погибших выражаю свои искренние соболезнования, желаю скорейшего выздоровления пострадавшей.

Хочу заверить, что следственным подразделением принимаются все необходимые меры к всестороннему расследованию обстоятельств ДТП, каких-либо оснований сомневаться в объективности проводимого расследования нет. Дело находится на контроле», - прокомментировал директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев.

Шолпан Елгезекова родилась 12 марта 1973 года. Она закончила Казахскую Национальную академию искусств имени Жүргенова. Работала в Государственной академии казахского драматического театра имени Калибека Куанышбаева. Играла в фильмах и сериалах на казахском языке - «Шабдалы», «Анашым, мені қалдырма», «Айман&Шолпан».