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Расследование гибели актрисы в ДТП находится на особом контроле - МВД
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Каких-либо оснований сомневаться в объективности проводимого расследования по ДТП со смертельным исходом в Алматы нет, заявил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео страшного ДТП в самом центре Алматы на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина появилось в социальных сетях утром 29 декабря. На перекресток на полной скорости на красный свет вылетел Mercedes Gelandewagen, который буквально снес Mitsubishi, ехавшей на зеленый свет.
Авторы видео сообщили, что в ДТП погибли водитель Mitsubishi и девушка-пассажир. Ею оказалась актриса Шолпан Елгезекова. Еще одна пассажирка находится в реанимации. В полиции подтвердили информацию и начали досудебное расследование по 345-й статье УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
«Водитель внедорожника «Mercedes Benz G-55» после совершения в Алматы 29 декабря дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом скрылся с места аварии, в последствии был разыскан и задержан сотрудниками полиции. В настоящее время в отношении него проводится досудебное расследование. Виновное лицо находится под стражей.
Семьям погибших выражаю свои искренние соболезнования, желаю скорейшего выздоровления пострадавшей.
Хочу заверить, что следственным подразделением принимаются все необходимые меры к всестороннему расследованию обстоятельств ДТП, каких-либо оснований сомневаться в объективности проводимого расследования нет. Дело находится на контроле», - прокомментировал директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев.
Шолпан Елгезекова родилась 12 марта 1973 года. Она закончила Казахскую Национальную академию искусств имени Жүргенова. Работала в Государственной академии казахского драматического театра имени Калибека Куанышбаева. Играла в фильмах и сериалах на казахском языке - «Шабдалы», «Анашым, мені қалдырма», «Айман&Шолпан».
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