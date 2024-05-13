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    14:03, 13 Май 2024 | GMT +6

    Расследование дела о конфликте между полицейскими и двумя братьями-акмолинцами — на контроле МВД

    МВД РК
    Фото: МВД РК

    После конфликта полицейских и двух братьев 18-ти и 17-ти лет, переросшего в драку, в отношении четырех сотрудников департамента полиции Акмолинской области возбуждены уголовные дела, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В соцсетях к Главе государства обратилась жительница города Кокшетау Айгуль Аубакирова. По словам девушки, от рук сотрудников специализированного подразделения «Арлан» пострадали два ее брата — 18-ти и 17-ти лет.

    Как следует из рассказа Айгуль Аубакировой, после ДТП полицейские остановили ее братьев, стали наносить телесные повреждения, а затем и вовсе вывезли ребят в лесной массив, где продолжили избивать. Младший брат болен онкологией. Позже пострадавшие были госпитализированы с переломами, ушибами и ссадинами.

    В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области дали комментарии по поводу произошедшего.

    — По факту конфликта между сотрудниками полиции и двумя братьями, переросшего в драку, в отношении сотрудников департамента полиции возбуждены уголовные дела. Четверо сотрудников признаны подозреваемыми. Назначены экспертизы. Проводятся следственные мероприятия, — отметили в ведомстве. 

    Полицейские добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Ход расследования находится на контроле МВД РК.

    Теги:
    МВД РК Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Драка Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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