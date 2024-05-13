После конфликта полицейских и двух братьев 18-ти и 17-ти лет, переросшего в драку, в отношении четырех сотрудников департамента полиции Акмолинской области возбуждены уголовные дела, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях к Главе государства обратилась жительница города Кокшетау Айгуль Аубакирова. По словам девушки, от рук сотрудников специализированного подразделения «Арлан» пострадали два ее брата — 18-ти и 17-ти лет.

Как следует из рассказа Айгуль Аубакировой, после ДТП полицейские остановили ее братьев, стали наносить телесные повреждения, а затем и вовсе вывезли ребят в лесной массив, где продолжили избивать. Младший брат болен онкологией. Позже пострадавшие были госпитализированы с переломами, ушибами и ссадинами.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области дали комментарии по поводу произошедшего.

— По факту конфликта между сотрудниками полиции и двумя братьями, переросшего в драку, в отношении сотрудников департамента полиции возбуждены уголовные дела. Четверо сотрудников признаны подозреваемыми. Назначены экспертизы. Проводятся следственные мероприятия, — отметили в ведомстве.

Полицейские добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Ход расследования находится на контроле МВД РК.