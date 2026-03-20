Расследование авиакатастрофы AZAL в Актау находится на финальной стадии

Как сообщил журналистам заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев, в настоящее время продолжается подведение итогов с участием международной комиссии.

По его словам, получены результаты экспертиз от производителей оборудования, включая GPS-трекеры, навигационные системы, а также от компании-производителя воздушного судна — Embraer.

— Все необходимые экспертизы получены. Сейчас идет этап обобщения и согласования итогов с участниками комиссии, — отметил он.

Бозумбаев уточнил, что в состав комиссии входят представители Азербайджана, Казахстана и России, а также специалисты компании-производителя и международных авиационных организаций. В соответствии с международными стандартами, окончательные выводы по технической части расследования планируется представить в ближайшие месяцы.

Напомним, 25 декабря 2024 года вблизи Актау потерпел крушение самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс Баку — Грозный. На борту находились 67 человек: граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

В результате катастрофы погибли 38 человек, выжили 29. По предварительным данным, при заходе на посадку в Грозном воздушное судно могло подвергнуться воздействию средств противовоздушной обороны.

4 февраля 2025 Министерство транспорта РК опубликовало предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия.