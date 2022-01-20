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Расследование «алматинской трагедии» должно проходить максимально открыто - сенатор

20 Января 2022 12:25
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Расследование «алматинской трагедии» должно проходить максимально открыто - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расследование «алматинской трагедии» должно проходить максимально открыто и объективно. Так считает депутат Сената Ляззат Сулеймен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметила Ляззат Сулеймен, каждый факт, произошедший во время событий января 2022 года, должен быть тщательно изучен и проверен, а конституционные права на защиту и получение квалифицированной юридической помощи людей, задержанных силовиками – должно обеспечиваться безукоризненно.

«Мы полностью согласны с мнением Главы государства Касым-Жомарта Токаева о том, что если нет обстоятельств, отягчающих ответственность, следует принять меры для смягчения наказания. Деятельность компетентных государственных органов должна быть максимально прозрачной и объективной, все факты должны быть раскрыты», - сказала в ходе пленарного заседания Сената Ляззат Сулеймен, озвучивая свой запрос на имя Премьер-Министра страны.

Также депутат обратила внимание на то, что государство должно помочь семьям, потерявшим кормильца, для пострадавших нужно провести реабилитацию, оказать материальную и моральную поддержку курсантам, военным и полицейским.

«Кроме того, Правительству необходимо провести глубокие социологические исследования, касающиеся причин и последствий произошедшей трагедии, обеспечить, чтобы такие удары террористов не повторялись», - отметила сенатор.

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#Сенат   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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