+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 19 °С
USD 414.46 EUR 451.35
RUB 5.77 CNY 58.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Расслабляться рано - главный санврач Павлодарской области о коронавирусе

22 Мая 2020 22:29
Поделиться:
Расслабляться рано - главный санврач Павлодарской области о коронавирусе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области сохраняется важность усиления санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и соблюдения социального дистанцирования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Расслабляться рано, — заявила главный государственный санитарный врач Павлодарской области Замзагуль Дощанова. - Сейчас очень важно усилить санитарно-дезинфекционный режим, носить маски и соблюдать социальное дистанцирование».

Из-за стабилизации эпидситуации с распространением коронавируса в Павлодарской области она вынесла постановления по смягчению карантинных мер в регионе, которые были озвучены во время брифинга в зум-режиме. В частности, уже начали работать торгово-развлекательные центры и торговые дома.

«В случае выявления нарушений будут незамедлительно предприниматься меры в рамках компетенции и действующего законодательства РК», — предупредила Замзагуль Дощанова.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Здравоохранение, Коронавирус, Коронавирус в РК,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив