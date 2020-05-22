Расслабляться рано - главный санврач Павлодарской области о коронавирусе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области сохраняется важность усиления санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и соблюдения социального дистанцирования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Расслабляться рано, — заявила главный государственный санитарный врач Павлодарской области Замзагуль Дощанова. - Сейчас очень важно усилить санитарно-дезинфекционный режим, носить маски и соблюдать социальное дистанцирование».

Из-за стабилизации эпидситуации с распространением коронавируса в Павлодарской области она вынесла постановления по смягчению карантинных мер в регионе, которые были озвучены во время брифинга в зум-режиме. В частности, уже начали работать торгово-развлекательные центры и торговые дома.

«В случае выявления нарушений будут незамедлительно предприниматься меры в рамках компетенции и действующего законодательства РК», — предупредила Замзагуль Дощанова.