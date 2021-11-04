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Расслабляться нельзя - Аскар Мамин об эпидситуации по коронавирусу

Автор:  
Акбота Кузекбай
4 Ноября 2021, 09:46
Расслабляться нельзя - Аскар Мамин об эпидситуации по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил усилить темпы вакцинации в ряде регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом сохраняется тенденция улучшения эпидемиологической ситуации. Во всех регионах отмечается снижение уровня заболеваемости, количества тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. Города Алматы и Нур-Султан вышли из «красной» зоны, сейчас в ней еще остаются 4 региона, в «желтой» зоне - 4 региона, в «зеленой» зоне – 9», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

В то же время, как отметил глава Правительства, следует учитывать ситуацию в соседних странах.

«Расслабляться нельзя. Во всех регионах необходимо обеспечить соблюдение ограничительных мер, мониторинговые группы должны работать в усиленном режиме», - заявил Премьер-Министр.

«Заметного улучшения темпов вакцинации не наблюдается. В настоящее время всего вакцинировано свыше 8,3 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 7,5 млн человек. Усилить темпы вакцинации необходимо в столице, а также в Северо-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях», - сказал глава Кабмина.

Аскар Мамин поручил акиматам и министерству здравоохранения провести ревизию и обеспечить нормы наличия необходимых лекарственных препаратов и медизделий в лечебных учреждениях и на складах.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК   Аскар Мамин  
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