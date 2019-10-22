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Расскажи о доходах своей семьи – задание из школьного учебника

22 Октября 2019 16:59
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Расскажи о доходах своей семьи – задание из школьного учебника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возмущенный пользователь Facebook Boris Sartayev опубликовал гневный пост, в котором описывается задание из школьного учебника его дочери – провести анализ семейного бюджета. Согласно «заданию», нужно описать доходы матери и отца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я редко пишу посты на гневные темы, но сегодня прямо адреналин зашкаливает через край. Приходит дочь ко мне, просит помочь сделать задание по познанию мира (есть такой предмет в 4 классе), нужны некоторые данные. (…) Товарищи составители учебников, а вы часом в налоговой по ночам не подрабатываете? Это че за вопросы!!! Решили у всех черездетей данные выпытывать о семейном бюджете?», - спрашивает возмущенный родитель.

Пользователь сравнил задание из учебника с работой секретных служб.

«Я против таких учебников и таких заданий. Это не от того, что мне есть что скрывать (типа моей «огромной» врачебной зарплаты), а просто это незаконно, вот так через детей собирать информацию, как АНБ в штатах. Задание на фото», - добавил он.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов согласился с нареканиями в адрес казахстанских учебников. «Есть много нареканий в вопросах разработки экспертизы учебников, в некоторых случаях они справедливы. В настоящее время по поручению Президента нашей страны Касым-Жомарта Токаева мы ведем работу по повышению качества и обновлению механизма экспертизы учебников», - заверил министр на Правительственном часе в Мажилисе.


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Ключевые слова: Образование,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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