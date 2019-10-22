Расскажи о доходах своей семьи – задание из школьного учебника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возмущенный пользователь Facebook Boris Sartayev опубликовал гневный пост, в котором описывается задание из школьного учебника его дочери – провести анализ семейного бюджета. Согласно «заданию», нужно описать доходы матери и отца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я редко пишу посты на гневные темы, но сегодня прямо адреналин зашкаливает через край. Приходит дочь ко мне, просит помочь сделать задание по познанию мира (есть такой предмет в 4 классе), нужны некоторые данные. (…) Товарищи составители учебников, а вы часом в налоговой по ночам не подрабатываете? Это че за вопросы!!! Решили у всех черездетей данные выпытывать о семейном бюджете?», - спрашивает возмущенный родитель.

Пользователь сравнил задание из учебника с работой секретных служб.

«Я против таких учебников и таких заданий. Это не от того, что мне есть что скрывать (типа моей «огромной» врачебной зарплаты), а просто это незаконно, вот так через детей собирать информацию, как АНБ в штатах. Задание на фото», - добавил он.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов согласился с нареканиями в адрес казахстанских учебников. «Есть много нареканий в вопросах разработки экспертизы учебников, в некоторых случаях они справедливы. В настоящее время по поручению Президента нашей страны Касым-Жомарта Токаева мы ведем работу по повышению качества и обновлению механизма экспертизы учебников», - заверил министр на Правительственном часе в Мажилисе.



