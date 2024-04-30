Рассылка от 1414 – не фейковая – МЦРИАП

Ранее в соцсетях стали распространяться сообщения, предупреждающие «не открывать смс от 1414».

В АО «НИТ» предупредили, что рассылка не является фейковой и попросили пользоваться мобильным приложением eGov mobile.

Информацию также прокомментировали в МЦРИАП.

– Рассылка от 1414 не является фейковой. Данное сообщение поступило тем пользователям, которые не зарегистрированы в Gov mobile. Мобильное приложение Gov mobile отправляет персональные SMS и push-уведомления в различных жизненных ситуациях, для прохождения опросов, а также для оповещения о новостях. Вы можете перейти по указанной ссылке и установить мобильное приложение, – заверили в ведомстве.



