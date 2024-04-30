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    16:05, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Рассылка от 1414 – не фейковая – МЦРИАП

    eGov
    Фото: eGov

    В АО «Национальные информационные технологии» опровергли информацию о якобы взломе сайта Центров обслуживания населения и массовой фейковой рассылке с номера 1414, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ранее в соцсетях стали распространяться сообщения, предупреждающие «не открывать смс от 1414».

    В АО «НИТ» предупредили, что рассылка не является фейковой и попросили пользоваться мобильным приложением eGov mobile.

    Информацию также прокомментировали в МЦРИАП.

    – Рассылка от 1414 не является фейковой. Данное сообщение поступило тем пользователям, которые не зарегистрированы в Gov mobile. Мобильное приложение Gov mobile отправляет персональные SMS и push-уведомления в различных жизненных ситуациях, для прохождения опросов, а также для оповещения о новостях. Вы можете перейти по указанной ссылке и установить мобильное приложение, – заверили в ведомстве.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Правительство для граждан Общество
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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