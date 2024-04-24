Расширять ТЭЦ-2 будут в Астане

Отопительный сезон 2023 - 2024 годов прошел в штатном режиме. Об этом сообщил руководитель управления энергетики Астаны Нурлан Купешов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Дефицит тепла в отопительном сезоне 2022 - 2023 годов составил 432 Гкал/час. При поддержке Правительства в течение прошлого года проведена работа по завершению строительства ряда объектов жизнеобеспечения. Так, в 2023 году тепловые мощности города увеличены на 30% благодаря вводу первой очереди ТЭЦ-3, двух газовых тепловых станций «Туран» и «Юго-Восток» общей дополнительной мощностью 1100 Гкал в час, - сказал Нурлан Купешов на брифинге в РСК.

По его словам, суммарная распологаемая мощность энергоисточников составляет 3 747 Гкал. Максимальное потребление города в текущем отопительном сезоне составила 3 050 Гкал/час. Таким образом профицит составляет 697 гкал/час, который позволит покрыть потребности города до 2027 года.