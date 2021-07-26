Расширять сеть железных дорог для увеличения объема транзита грузов будут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут расширять сеть железных дорог для увеличения объемов транзита грузов. Об этом сообщил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанибек Тайжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время, в целях дальнейшего наращивания объема перевозок, определены «узкие» места, требующие модернизации и наращивания пропускной способности: на ключевом транзитном коридоре по направлению Китай-Европа-Китай планируется строительство вторых путей и электрификация железнодорожного участка Достык-Мойынты. Данный проект увеличит пропускную способность коридора в 5 раз, тем самым обеспечив ежегодно растущий контейнеропоток из Китая в страны Европы.

Также планируется строительство новой железнодорожной линии Дарбаза-Мактарал между Казахстаном и Узбекистаном для обеспечения «разгрузки» действующего пункта пропуска Сарыагаш, который исчерпал пропускную способность. Реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность участка в 2 раза – увеличение приема и сдачи поездов в сутки с Узбекистаном с 26 до 50, – сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза. Данный проект позволит принять на себя экспортно-импортный поток Центральной Азии в Европу, тем самым укрепит позицию Казахстана на международных рынках», – сказал Ж. Тайжан.

Также, по его словам, ведется работа по реализации проекта строительства железнодорожной линии в обход станции Алматы с применением механизма ГЧП. Строительство линии позволит сократить сроки транспортировки грузов, проходящих через станцию Алматы транзитом, на 2 суток и разгрузит станцию Алматы на 40%.

Ранее сообщалось, что объем транзитных перевозок по железным дорогам РК вырос на 32% в прошлом году.