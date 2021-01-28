Расширяется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Казахстана с Эквадором

БРАЗИЛИА. КАЗИНФОРМ - При содействии посольства Казахстана в Бразилии подписан Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «Kazakh Invest» и Министерством промышленности, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Эквадора, которое курирует деятельность Агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта «Pro Ecuador». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Документ направлен на развитие тесных коммерческих связей и увеличение объема торгового оборота, двусторонних инвестиций и трансферта технологий.

Реализация меморандума будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений между Казахстаном и Эквадором, который является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны в южноамериканском регионе после Бразилии.

За 11 месяцев 2020 года товарооборот между Казахстаном и Эквадором составил 24,6 млн долларов. Основными статьями казахстанского экспорта являются изделия из пластмассы, вулканизованной резины и черных металлов. Эквадор поставляет в нашу страну цветы, бананы, саженцы, семена, рыбную продукцию.