Расширяется состав Комитета по возврату активов 

Состав Комитета по возврату активов расширяется до 20 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий приказ Главы государства размещен на портале online.zakon.kz.



Касым-Жомарт Токаев постановил:





утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан совместно с Правительством Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.



Теперь общая штатная численность сотрудников прокуратуры составляет 5 886 человек, в то время как ранее в штате было 5 866 человек. У председателя Комитета будет теперь несколько заместителей – они назначаются на должность и освобождаются от должности генеральным прокурором РК по представлению председателя Комитета.

Напомним, Указом Президента от 5 октября 2023 года образован Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Задачами Комитета определены поиск и возврат активов, развитие международно-правового сотрудничества в этой области, а также выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов.

Одновременно Комитет является рабочим органом Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, возглавляемой Премьер-министром страны.