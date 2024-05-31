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    12:05, 31 Май 2024 | GMT +6

    Расширяется состав Комитета по возврату активов 

    возврат активов 
    Фото: Рустем Айтқожин/Kazinform

    Состав Комитета по возврату активов расширяется до 20 человек, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Соответствующий приказ Главы государства размещен на портале online.zakon.kz

    Касым-Жомарт Токаев постановил:

    • утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан. 
    • Генеральной прокуратуре Республики Казахстан совместно с Правительством Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

    Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. 

    Теперь общая штатная численность сотрудников прокуратуры составляет 5 886 человек, в то время как ранее в штате было 5 866 человек. У председателя Комитета будет теперь несколько заместителей – они назначаются на должность и освобождаются от должности генеральным прокурором РК по представлению председателя Комитета.

    Напомним, Указом Президента от 5 октября 2023 года образован Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

    Задачами Комитета определены поиск и возврат активов, развитие международно-правового сотрудничества в этой области, а также выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов.

    Одновременно Комитет является рабочим органом Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, возглавляемой Премьер-министром страны.

    Теги:
    Президент Казахстана Генпрокуратура Возврат активов Закон и право
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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