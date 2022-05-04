4 Мая 2022 11:31

Расширить водопроводные сети планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 40 млрд тенге выделят на расширение водопроводных сетей в Казахстане. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с миграцией населения необходимо провести расширение водопроводных сетей в 50 селах. К примеру, в селе Кендала Алматинской области существующая водопроводная сеть построена в 1969 году и на сегодня для полного обеспечения населения села питьевой водой требуется реконструкция», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По его словам, за последние пять лет количество населения села выросло с 5,8 тыс. до 9,5 тыс. человек.

«Ориентировочная потребность из бюджета для проведения расширения водопроводных сетей в таких селах составит около 40 млрд тенге»,- отметил министр.

«В целях обеспечения населения этих сел водой акиматам необходимо разработать проектно-сметную документацию на расширение водопроводных сетей», - добавил глава Мининдустрии.