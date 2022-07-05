5 Июля 2022 15:11

Расширить тротуары и разметить новые велополосы планируют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году значительно сократится количество заброшенных участков и пустырей в столице. Об этом сообщили в Управлении охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уделяется большое внимание озеленению улиц и общественных пространств, созданию безбарьерной среды для комфортного передвижения всех групп населения. В рамках программы благоустройства города Центр урбанистики ведет работу по расширению тротуаров, выделению велополос, созданию необходимой инфраструктуры», - отметили в ведомстве в ответе на запрос корреспондента агентства.

В управлении уточнили, что разработаны проекты по благоустройству проспекта Республики (от проспекта Богенбая батыра до улицы Московской), набережной Акбулак (от ул.Амман до моста Беласар), улицы имени Ш.Айманова и новой спортивной, рекреационной зоны на территории школы № 4.

«Производится большая работа по благоустройству и развитию пешеходного пространства по улице Бараева (от улицы Валиханова до Военно-Патриотического музея), где создаются условия для мобильности всех категорий граждан. На второстепенных въездах устанавливают приподнятые пешеходные переходы. Появятся новые общественные пространства, где будут установлены качели, теневые навесы, зоны отдыха, игровые элементы, и производится работа по озеленению территории», - добавили в ведомстве.

