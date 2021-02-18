Расширить список безвизовых стран планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году планируется расширить список безвизовых стран до 90. Об этом сообщили в Минкультуры РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году мы расширили список безвизовых стран до 74 стран, внедрили электронные визы для граждан 105 государств. В пилотном режиме внедрили 72-часовой безвизовый транзит для граждан Китая и Индии. Отменили регистрацию иностранцев при въезде на срок до 30 дней и миграционные карточки также отменены. Начата модернизация пунктов пропуска на границе. И также мы уже начали запускать иностранные авиакомпании для того, чтобы они могли в 11 городах нашей страны прилетать и забирать пассажиров (режим Open Sky)», - сказал в ходе заседания коллегии вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов.

По информации вице-министра, в 2021 году планируется расширить список безвизовых стран до 90. Также готовится предложение по безвизовому режиму для иностранцев для упрощения процесса получения электронной визы.

«Также мы сейчас уже в пилотном режиме закончили внедрение системы E-Qonaq в 160 гостиницах, и теперь, благодаря этой системе, любому иностранному туристу не нужно будет отдельно проходить регистрацию. Это все будет проходить автоматически, когда гражданин уже заселится в гостиницу», - отметил Г. Абдрахимов.

Напомним, сегодня проходит коллегия Министерства культуры и спорта. В коллегии принимает участие заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.