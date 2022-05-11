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Расширить список авторизованных покупателей стрессовых активов планируют в РК
11 Мая 2022 11:37

Расширить список авторизованных покупателей стрессовых активов планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют расширить список авторизованных покупателей стрессовых активов. Об этом сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие меры предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов».

«Во-первых, законопроектом предусматривается расширение существующего списка авторизованных покупателей стрессовых активов путем включения частных инвесторов», - сказала Мадина Абылкасымова на пленарном заседании палаты.

По ее словам, в соответствии со статей 36-1 законодательства о банках перечень авторизованных покупателей включает банки второго уровня, дочерние организации банков по управлению стрессовыми активами, Фонд проблемных кредитов, коллекторские агентства и другие финансовые организации.

«При этом список расширяется, право продажи стрессовых активов банков и МФО передаются частным инвесторам.Частным инвесторам разрешается приобретать только займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для защиты прав заемщиков – физических лиц законопроектом не предусмотрена продажа кредитов физических лиц частным инвесторам», - пояснила Мадина Абылкасымова.


Автор:
Корреспондент
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