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Расширить сеть кризисных центров для жертв бытового насилия поручил Алихан Смаилов

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
18 Октября 2022, 10:57
Расширить сеть кризисных центров для жертв бытового насилия поручил Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопросы профилактики бытового насилия рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов доложил, что в текущем году в полицию поступило порядка 100 тыс. сигналов о бытовом насилии. Большинство из них приходится на Шымкент, Астану, Алматы, а также Карагандинскую, Павлодарскую и Костанайскую области. В целом на семейно-бытовой почве совершено 668 преступлений, в отношении дебоширов составлено 35 тыс. административных протоколов.

По поручению Главы государства МВД РК выработаны меры по усилению борьбы с бытовым насилием. В их числе переход с заявительного на выявительный характер регистрации таких правонарушений, ужесточение требований к процедуре примирения сторон и усиление наказания за правонарушения в семейно-бытовой сфере.

С докладом о работе специальных кризисных центров выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали рассказал о деятельности центров поддержки семьи, о ситуации в регионах доложили акимы Шымкента Мурат Айтенов и Павлодарской области – Абылкаир Скаков.

Заслушав выступающих, Премьер-Министр отметил, что решение проблемы домашнего насилия требует комплексного подхода. При этом важно, чтобы предлагаемые шаги и нововведения, особенно меры законодательного характера, обсуждались с общественностью. В этом вопросе необходима единая позиция госорганов, неправительственных организаций и экспертов.

«Для создания атмосферы общественной нетерпимости к проявлению семейно-бытового насилия необходимо шире использовать возможности социальных сетей и средств массовой информации. Следует также обратить внимание на вопросы реабилитации лиц, подвергшихся насилию. Им необходима не только медицинская, но и психологическая, правовая помощь квалифицированных специалистов», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр также отметил, что в регионах необходимо проводить широкую информационную кампанию по формированию нетерпимости к бытовому насилию и укреплению семейных ценностей.

«Министерству просвещения нужно предусмотреть школьные «часы» по привитию детям норм уважения к семье и правил поведения дома», — подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, следует принять меры по расширению сети кризисных центров для жертв бытового насилия, центров временной адаптации и наркологических учреждений для принудительного лечения.

Премьер-Министр также поручил разработать типовые правила медико-социального учета неблагополучных семей, нуждающихся в помощи государства.

«Совместно с акиматами надо проанализировать данные Цифровой карты семьи для выявления семей в зоне риска и проведения с ними адресной профилактической работы», — подчеркнул он.

В заключение Алихан Смаилов поручил упростить процедуры направления на принудительное лечение, с учетом международного опыта выработать предложения по применению к правонарушителям мер психологической терапии, а также в рамках разработки поправок по ужесточению ответственности за бытовое насилие провести разъяснительную работу среди населения.


Фото: primeminister.kz


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