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Расширить ресурсы нефти и газа намерены в Казахстане

1 Февраля 2023, 17:42
Расширить ресурсы нефти и газа намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Растущие потребности населения и промышленности требуют увеличения ресурсов нефти и газа. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Потенциальные инвесторы для вхождения на рынок также обращают внимание на достаточность энергоресурсов. В прошлом году принят пакет регуляторных и фискальных преференций для разработки технологически сложных нефтяных, а также газовых проектов в рамках Улучшенного модельного контракта. Поэтому расширение ресурсной базы, в том числе масштабные геологоразведочные работы, должны стать ключевой задачей Министерства», - сказал Роман Скляр.

Вице-премьер подчеркнул, что надо продолжить работу по возврату участков недр, где не выполняются контрактные обязательства.

«Но говоря о новых проектах недропользования, нельзя забывать о поддержке старых нефтегазовых месторождений и продлении их жизненного цикла. К примеру, только в Кызылординской области объем добычи за последние 10 лет снизился с 11 до 4 млн тонн, а в Актюбинской области – с 8 до 5 млн. В этой связи, Министерству совместно с экономическим блоком Правительства нужно разработать меры поддержки для зрелых месторождений. При этом основными условиями для недропользователей должны стать обязательное реинвестирование в производство и внедрение новых технологий добычи», - добавил Роман Скляр.


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