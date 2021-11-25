Расширить применение льготы по освобождению от уплаты КПН и ИПН намерены в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Упростить прекращение деятельности плательщиков НДС, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность хотят в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Такие поправки предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»
Как отметил сенатор Сергей Карплюк, представляя документ на пленарном заседании палаты, в целях поддержки бизнеса и граждан законопроектом также предусматривается:
- с 1 января 2021 года распространить льготу по освобождению от уплаты КПН и ИПН (с 2020г. до 2023г.) на лиц, применяющих специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения;
- с 1 января 2022 года предоставить кредитным товариществам по аналогии с организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, право на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов);
- упростить прекращение деятельности плательщиков НДС, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность через камеральный контроль без ликвидационной налоговой проверки.
- Поправки в Налоговый кодекс утвердили сенаторы
- Сенат принял поправки в налоговое законодательство
- В Казахстане намерены ограничить принятие единственного жилья в залог
- Таджикистан получит военно-техническую помощь от Казахстана
- Казахстан окажет военно-техническую помощь Кыргызстану
- Спикер Сената вручил государственные премии «Дарын»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана