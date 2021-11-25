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Расширить применение льготы по освобождению от уплаты КПН и ИПН намерены в Казахстане

25 Ноября 2021 11:58
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Расширить применение льготы по освобождению от уплаты КПН и ИПН намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Упростить прекращение деятельности плательщиков НДС, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность хотят в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Такие поправки предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»

Как отметил сенатор Сергей Карплюк, представляя документ на пленарном заседании палаты, в целях поддержки бизнеса и граждан законопроектом также предусматривается:

- с 1 января 2021 года распространить льготу по освобождению от уплаты КПН и ИПН (с 2020г. до 2023г.) на лиц, применяющих специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения;

- с 1 января 2022 года предоставить кредитным товариществам по аналогии с организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, право на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов);

- упростить прекращение деятельности плательщиков НДС, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность через камеральный контроль без ликвидационной налоговой проверки.


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#Сенат   #Налоги  
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Автор:

Серик Сабеков

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