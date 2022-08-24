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Расширить перечень закупаемых из Электронного каталога товаров планируют в РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Августа 2022, 16:17
Расширить перечень закупаемых из Электронного каталога товаров планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов Эльдар Казганбаев сообщил об основных результатах внедрения Электронного каталога товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно хотелось бы отметить внедрение проекта «Электронный каталог товаров». Целью создания Каталога является унифицированное и стандартизированное описание характеристик товаров. С 1 января 2022 года Электронный каталог введен в эксплуатацию и доступен для всеобщего пользования», - напомнил Эльдар Казганбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, каталог функционирует в режиме наполнения данными. С 1 июля доступен функционал формирования технических спецификаций товаров в государственных закупках.

«Уже сформированы около 16 тыс. технических спецификаций из каталога. На сегодняшний день зарегистрировано более 2 тыс. пользователей. Заведено 461 тыс. товаров», - отметил вице-министр.

«В этом году планируется: первое – усилить работу по наполнению каталога товарами и расширению перечня закупаемых товаров из ЭКТ; второе – применить технологии машинного обучения на основе нейросетей для процесса модерации товаров», - добавил спикер.

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