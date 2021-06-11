Расширить перечень социально значимых товаров в Казахстане предложил сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Ахылбек Куришбаев предложил расширить перечень социально значимых товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самая актуальная проблема в обществе – это удорожание продуктов питания. Согласно заключению Счетного комитета, у нас неправильно определены показатели продовольственной безопасности. Для их расчета не применяются соответствующие физиологические нормы потребления пищевых продуктов. Также методики определения обеспеченности населения продуктами питания не подкреплены нормативно-правовыми актами Правительства. Что в этом плане делает Минсельхоз?», - сказал Ахылбек Куришбаев во время правительственного часа в Сенате.

По его словам, в перечень социально значимых продуктов питания, регулируемых государством, включены 24 вида в России, 28 – в Республике Беларусь.

«А в Казахстане всего 19, у нас в этом списке нет некоторых видов мяса, овощей, крупы. А фрукты и детское питание даже не вошли. На наш взгляд, это неправильно. Наш народ потребляет не только 19 видов продуктов питания. В этой связи, что вы думаете о расширении перечня социально значимых продовольственных товаров в стране, цены на которые должны регулироваться государством?», - предложил сенатор.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров отметил, что в этом году Счетный комитет при проверке ведомства обратил внимание на отсутствие правил, регулирующих физиологические нормы.

«Мы с этим согласны. Этот принцип существовал, но утверждался частично приказом самого министерства. Поэтому сейчас этот принцип подготовлен с учетом рекомендаций Счетного комитета. Сейчас правила согласовываются с госорганами. В течение этого месяца он должен быть утвержден. Что касается второго вопроса, то сегодня в Казахстане среди социально значимых товаров введено 19 видов продуктов питания. Но мы, как Министерство, сами ведем учет обеспеченности продукцией по 29 видам продовольствия, то есть охватывается важная продукция. А в России и Беларуси есть несвойственные нам виды. Например, в их списке есть такие продукты, как свинина, вяленая рыба. В Беларуси не учитываются овощи», - сказал министр.

Вместе с тем, С. Омаров отметил, что поддерживает предложение сенатора Акылбека Куришбаева, по данному вопросу необходимо провести соответствующее обсуждение совместно с заинтересованными государственными органами.