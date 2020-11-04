Расширить перечень продукции ИКТ для возмещения части затрат предлагают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для новых объектов в сферах пищевой и легкой промышленности предлагается снизить порог инвестиций в два раза. Об этом заявил министр Национальной экономики РК Руслан Даленов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Такая мера предусмотрена законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».
«Для создания благоприятных условий субъектам бизнеса предлагается закрепить соответствующую функцию по введению веб-портала «Правительство для бизнеса» по принципу «Единого окна», а также введению реестра бизнес-партнеров», - сказал Руслан Даленов, представляя проект закона на пленарном заседании Мажилиса.
Министр добавил, что для новых создаваемых объектов в сферах пищевой и легкой промышленности предлагается снизить порог инвестиций в два раза (с 2 млн МРП (5,6 млрд тенге) до 1 млн МРП (2,8 млрд тенге).
По торговой политике. Предлагаются поправки по аккредитации в области оценки соответствия.
«За органом по аккредитации закрепляются компетенции по регламентации схем аккредитации, реестров. В целях развития экспорта в IT сфере предлагается расширить перечень продукции в отрасли ИКТ (информационные и коммуникационные технологии,прим.ред.) для возмещения части затрат», - заключил Русан Даленов.
Напомним, в Казахстане также планируют ввести новый инструмент по привлечению инвестиций - соглашение об инвестициях.
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