Расширить перечень медработников на право получать надбавки планирует Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Асем Нусупова рассказала о финансовой поддержке для медработников и прокомментировала отмену единовременной выплаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время система государственной поддержки медиков заключается в сохранении системы надбавок. Ежемесячно медицинские работники в зависимости от зон рисков, в которых они работают, получают соответствующую надбавку. Первая группа - очень высокого риска, в которую входят медицинские работники инфекционных больниц или отделений, они получают в среднем 850 тысяч тенге к заработной плате. Вторая группа - высокого риска, работники провизорных отделений получают до 425 тысяч тенге. Третья группа риска - средняя, куда входят медработники карантинных стационаров, они получают 212,5 тысяч тенге. Всего с марта по сентябрь на эти цели были выделены 84,4 млрд тенге, до конца года мы планируем еще профинансировать в объеме 136,8 млрд тенге», - рассказала Асем Нусупова.

Вице-министр также прокомментировала отмену системы компенсации и надбавок медработникам.

«Действовал совместный приказ Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства здравоохранения, в соответствии с которым полагались компенсации медикам, которые к сожалению, заразились на рабочем месте или умерли. Мы посмотрели и проанализировали около 12900 заявок. Региональные комиссии, возглавляемые заместителями акимов, полностью проверили по списку и подтвердили 9 300 случаев заболевания на рабочем месте и 186 случаев смерти. Все эти случи в стопроцентном объеме были оплачены. На эти цели из средств Государственного фонда социального страхования было выделено порядка 20 млрд тенге», - проинформировала спикер.

Асем Нусупова добавила, что в Минздраве планируют сконцентрировать усилия на поддержке медиков путем надбавок к средней заработной плате.

«При уточнении бюджета, сейчас этот документ находится в Парламенте, будет выделено 136,8 млрд тенге. Мы сейчас работаем для того, чтобы возможно расширить перечень профессий, которые могут иметь право претендовать на надбавку. Вполне вероятно, что туда войдут и работники первичной медико-санитарной помощи», - сообщила вице-министр.

Она отметила, что финансовую поддержку планируют продолжить.

«Министерство здравоохранения ходатайствовало перед Министерством финансов о выделении порядка 120 млрд тенге на ближайшие полгода для того, чтобы мы поддержали медицинских работников, работа которых также осложнена из-за второй волны пандемии. В целом, ключевая задача Правительства состоит в том, чтобы обеспечить максимальную инфекционную безопасность. Всего вы знаете на борьбу с COVID-19 только Министерством здравоохранения было выделено 300 млрд тенге. Наша ключевая задача состоит, чтобы максимально обезопасить труд медицинских работников, сохранность их здоровья и жизни», - подчеркнула Асем Нусупова.