20 Мая 2022 15:49

Расширить нефтепровод «Атырау - Кенкияк - Кумколь» планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 500 тыс. тонн составил перенаправленный объем нефти с Каспийского трубопроводного консорциума по альтернативным маршрутам. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента обнаружения повреждений на морском терминале КТК, во взаимодействии с российской стороной и другими участниками проекта, были предприняты все возможные меры для восстановления пропускной способности КТК. В период устранения повреждений в качестве оперативных мер были приняты меры по перенаправлению экспорта нефти по альтернативным маршрутам. Общий перенаправленный объем нефти с КТК по альтернативным маршрутам и нефтеперерабатывающим заводам в апреле 2022 года составил 561 тыс. тонн», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он пообещал, что после завершения расследования причин произошедшего, будут разработаны мероприятия по недопущению подобных инцидентов в будущем.

В частности, по словам Премьер-Министра, выработан ряд мер, среди которых увеличение объемов транспортировки по существующим маршрутам. К примеру, через нефтепровод «Атырау - Самара» при мощности в 17 млн тонн сегодня используется 11 млн тонн в год. Также рассматривается проект расширения нефтепровода «Атырау - Кенкияк - Кумколь» с 6 млн тонн до 12 млн тонн в год с возможностью экспорта в Китай - через нефтепровод «Казахстан - Китай» при мощности 20 млн тонн используется около 11,5 млн тонн в год.

Кроме того, рассматривается альтернативный вариант транспортировки нефти через морские порты Актау и Курык до порта Баку, далее на Батуми по железной дороге или возможно через нефтепровод «Баку - Тбилиси - Джейхан».

Также запланировано увеличение парка железнодорожных цистерн для перевозки товарной нефти с 1,5 тыс. до 3,5 тыс. цистерн, для отгрузки с ТОО «Тенгизшевройл» и далее транзитом через РФ в порт Батуми, а также другие порты Черного и Балтийского морей.

«В части осуществления экспорта газа проблемные вопросы отсутствуют. Основной маршрут идет в направлении Китая по магистральному газопроводу «Казахстан - Китай», - заключил глава Кабмина.