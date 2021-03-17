Расширить контингент вакцинируемых против коронавируса планируют в апреле в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в апреле предполагается расширение контингента, подлежащего иммунизации против коронавируса. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республике продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. На сегодня первым компонентом привито 83 839 человек. С 22 февраля начата вакцинация вторым компонентом. Привито 19312 человек. Неблагоприятных проявлений не зарегистрировано. Вакцинация проводится во всех регионах. Развернуто 628 прививочных пунктов. Из них задействовано 451. Все обеспечены необходимым оборудованием для обеспечения холодовой цепи «, - отметил Е. Киясов.

По его словам, к концу марта ожидается поступление 150 тысяч доз вакцин «Спутник V», которые будут распределены по регионам до первого апреля.

«В этой связи в апреле предполагается расширение контингента, подлежащего иммунизации против коронавируса», - добавил Ерлан Киясов.

Ранее Ерлан Киясов сообщал о том, сколько пассажиров прибыло в страну авиарейсами и через автомобильные пункты пропуска и сколько из них протестировано. Также он проинформировал, что новых штаммов коронавируса на территории Казахстана не выявлено .



