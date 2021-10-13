Расширить компетенции Уполномоченного по правам человека хотят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят расширить полномочия Уполномоченного по правам человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие меры предусмотрены в законопроекте «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», презентация которого проходит в Мажилисе.

«Законопроект предлагает расширить полномочия омбудсмена. Уполномоченный по правам человека может:

- направлять в государственные органы рекомендации относительно мер, которые надлежит принять для восстановления нарушенных прав;

- обращаться к госорганам и уполномоченным лицам с ходатайством об осуществлении дисциплинарного, административного и даже уголовного производства в отношении лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина;

- инициирует рассмотрение жалоб о нарушении прав и свобод человека и гражданина, ставших известными в СМИ», - пояснила мажилисмен Ирина Унжакова в ходе презентации.

Уполномоченный по правам человека получит компетенцию обращаться в суд напрямую, если нарушены права и свободы не ограниченного круга лиц.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный по правам человека может стать неприкосновенной фигурой в Казахстане.

«Очень важно, что в законопроекте существует такая новелла, как обладание неприкосновенностью. Это важно для этой деятельности. Уполномоченный не может быть задержан, подвергнут аресту, приводу, привлечен к уголовной и административной ответственности, подвергнут обыску или личному досмотру», - сообщила мажилисмен Ирина Унжакова в ходе презентации. Спикер добавила, что в случае выявления нарушений в деятельности Уполномоченного, он может привлекаться к административной и иной ответственности, но по особому порядку.