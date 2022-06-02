2 Июня 2022 12:39

Расширить источники доходов для бюджета аулов призвал депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Султанбек Макежанов предложил расширить перечень поступлений в местные бюджеты. По мнению депутата, усилить самостоятельность акимов сельских округов поможет увеличение бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свои предложения парламентарий озвучил в депутатском запросе на имя главы Правительства.

Депутат отметил, что во время недавнего выезда в Жамбылскую область сенаторы обсуждали с сельчанами проблемные вопросы системы межбюджетных отношений и оптимизации бюджетных операций. Одним из проблемных вопросов, поднимавшимся в ходе таких встреч стала ограниченность перечня источников доходов бюджетов 4-ого уровня, то есть села.

«По расширению собственных источников доходов бюджета 4-го уровня, предлагается передать платежи за загрязнение окружающей среды производствами, а также поступления штрафов за загрязнение окружающей среды по нормативу распределения 70% в бюджет. Кроме того, передать штрафы, налагаемые участковыми полицейскими сельского округа - в бюджет сельского округа», - сказал депутат Султанбек Макежанов на пленарном заседании палаты.

Кроме того, сенатор предложил Правительству разработать механизмы по расширению финансовой самостоятельности регионов и стимулировать развитие экономики, тем самым увеличить доходы местного бюджета.