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Расширить географию апробации на несколько детсадов в разных регионах планируют в РК
19 Июля 2022 14:48

Расширить географию апробации на несколько детсадов в разных регионах планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Финансовый центр» Министерства просвещения Аскар Ибраимов сообщил, что апробацию ваучерная система будет проходить в различных регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Горизонт внедрения широкомасштабного ваучерного финансирования пока неизвестен, так как его внедрение будет зависеть от результатов апробации. В процессе апробации будут происходить изменения и детализация», - сказал Аскар Ибраимов, отвечая на вопросы в ходе брифинга.

По его словам, апробацию ваучерная система будет проходить в различных регионах.

«У нас 15 детских садов, около 180 родителей участвует в этом механизме. В этом году планируется расширить географию апробации на несколько детсадов в разных регионах», - добавил Аскар Ибраимов.

Ранее председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова проинформировала о том, как будет проводиться лицензирование детских садов, какие проверки будут включены в этот процесс.

«Лицензирование регулируется Законом «О разрешениях и уведомлениях». Будут внесены соответствующие поправки в Закон «Об образовании». Лицензионные требования обозначаются в квалификационных требованиях, а это комплекс количественных и качественных параметров, которым должны соответствовать те или иные организации, не только при получении лицензии. Они их должны соблюдать на протяжении всей своей деятельности», - сообщила Гульмира Каримова.

Ранее сообщалось, что лицензирование детских садов будет проводиться поэтапно с 2024 года и будет представлять собой автоматизированный процесс.

Вице-министр просвещения Шолпан Каринова заявила, что лицензирование детских садов даст возможность объективно оценить ситуацию по созданию условий для воспитания детей.

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Автор:
Корреспондент
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