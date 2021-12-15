Расширить гарантируемые классы страхования хотят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект внесен в Мажилис Парламента Республики Казахстан 29 апреля 2021 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 283», - отметила депутат Дания Еспаева на пленарном заседании палаты.

В заключении комитета по финансам и бюджету Мажилиса отмечено, что законопроект разработан в целях дальнейшего развития страхового рынка и рынка ценных бумаг путем внедрения новых социально важных продуктов страхования жизни, усиления мер защиты прав потребителей страховых услуг и инвесторов на фондовом рынке, расширения перечня гарантируемых классов страхования, цифровизации услуг страхового рынка и рынка ценных бумаг, создания правовых условий для эффективного хеджирования рисков казахстанских компаний.

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов Республики Казахстан, направленных на:

в части страхового рынка:

совершенствование продукта накопительного страхования Unit Linked, внедрение семейных (супружеских) пенсионных аннуитетов;

обеспечение возможности участия компаний по страхованию жизни в Государственной образовательной накопительной системе (ГОНС);

расширение гарантируемых классов страхования, включая обязательное страхование работника от несчастных случаев, пенсионные аннуитеты, страхование жизни, осуществляемое в рамках ГОНС;

развитие вмененного страхования, предусматривающего установление типовых требований, включая покрываемые риски и минимальные условия;

усиление деятельности инфраструктурных организаций на страховом рынке, в том числе АО «Фонд гарантирования страховых выплат», Единой страховой базы данных, Страхового омбудсмена;

совершенствование обязательного страхования, реализацию электронных страховых услуг путем внедрения онлайн-урегулирования страхового случая, меры по противоборству страховому мошенничеству;

совершенствование регулирования и надзора участников страхового рынка;

в части рынка ценных бумаг:

усиление мер по защите прав инвесторов на фондовом рынке;

создание сбалансированных регуляторных условий для профессиональных участников рынка ценных бумаг;

введение фидуциарной ответственности в отношении брокера и (или) управляющего инвестиционным портфелем за убытки, понесенные клиентом, в результате представленных инвестиционных рекомендаций;

цифровизацию порядка регистрации изменений и (или) дополнений в проспекты выпуска ценных бумаг и его интеграцию в единый процесс оказания государственной услуги;

трансформацию Центрального депозитария в региональный учетно-расчетный хаб путем расширения его функционала в части регистрации казахстанских депозитарных расписок, оказания услуг по раскрытию корпоративной информации, выполнения роли единого окна для обращения инвесторов за дивидендами и выплатами по облигациям;

совершенствование системы корпоративного управления в акционерных обществах, в том числе автоматизацию механизмов раскрытия корпоративной информации;

либерализацию деятельности на рынке ценных бумаг;

стимулирование развития рынка производных финансовых инструментов.



