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    13:05, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Расширить центры адаптации жертв бытового насилия предлагают в Минтруда

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Основные проблемные вопросы в работе по борьбе с семейно-бытовым насилием назвала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр отметила, что риски в данной сфере обусловлены наличием трех основных причин: работа с пострадавшими осуществляется постфактум; в регионах не развита сеть кризисных центров, за исключением Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областей; месторасположение центров недоступно для большинства жертв насилия.

    Решение этих проблем, по ее словам, требует внедрения механизма предварительной работы с семьями или гражданами с высокой вероятностью наступления последствий насилия.

    «Прошу поручить уполномоченным центральным органам и акимам: использовать возможности Цифровой карты семьи для выявления целевой группы с высокой вероятностью риска; вовлекать в работу действующие центры поддержки семьи «Бакытты отбасы» на местах как институт по профилактике и упреждению семейно-бытового насилия; включить данную категорию граждан в приоритетную целевую группу в целях оказания дополнительной социальной поддержки в рамках местных социальных программ, содействия в трудоустройстве и реабилитации; проработать вопрос расширения сети центров социальной адаптации жертв бытового насилия с привлечением субъектов частного сектора», – сказала Тамара Дуйсенова в ходе заседания Правительства.



    Теги:
    Правительство РК Общество Минтруда РК Правительство
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