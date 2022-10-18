Расширить центры адаптации жертв бытового насилия предлагают в Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Основные проблемные вопросы в работе по борьбе с семейно-бытовым насилием назвала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр отметила, что риски в данной сфере обусловлены наличием трех основных причин: работа с пострадавшими осуществляется постфактум; в регионах не развита сеть кризисных центров, за исключением Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областей; месторасположение центров недоступно для большинства жертв насилия.

Решение этих проблем, по ее словам, требует внедрения механизма предварительной работы с семьями или гражданами с высокой вероятностью наступления последствий насилия.

«Прошу поручить уполномоченным центральным органам и акимам: использовать возможности Цифровой карты семьи для выявления целевой группы с высокой вероятностью риска; вовлекать в работу действующие центры поддержки семьи «Бакытты отбасы» на местах как институт по профилактике и упреждению семейно-бытового насилия; включить данную категорию граждан в приоритетную целевую группу в целях оказания дополнительной социальной поддержки в рамках местных социальных программ, содействия в трудоустройстве и реабилитации; проработать вопрос расширения сети центров социальной адаптации жертв бытового насилия с привлечением субъектов частного сектора», – сказала Тамара Дуйсенова в ходе заседания Правительства.



