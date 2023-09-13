Расширился список учебных заведений для обучения по программе «Болашак»
Как отмечается в документе, в этом году обновлены международные академические рейтинги, такие как QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings.
В связи с этим расширился список зарубежных учебных заведений, где можно получить образование по программе «Болашак».
В частности, казахстанцы теперь могут поступить в следующие университеты:
- Университет Сан-Паулу (университет Sao Paulo);
- Лувенский католический университет (Université Catholique de Louvain); - Университет Гумбольдта в Берлине (Берлинский университет Гумбольдта);
- Университет Помпеу Фабра (Universidad Pompeu Fabra);
- Падуанский университет (Università di Padova);
- Сычуаньский университет (Sichuan University);
- Южный университет науки и технологий (Southern University of Science and Technology);
- Федеральная политехническая школа Лозанны (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne);
- Уханьский Университет (Wuhan University);
- University of California, Santa Cruz.
Также предлагается возможность обучения в следующих французских и венгерских вузах для подготовки кадров инженерно-технического профиля для ориентации программы «Болашак» на технические специальности:
- Высшая школа менеджмента, информационных технологий и коммуникаций (IMT);
- Высшая инженерная школа (ESTP);
- Лионский Национальный институт прикладных наук (INSA);
- Национальная школа мостов и дорог (ParisTech);
- Гренобльский Альпийский университет (включает гренобльский политехнический институт);
- Университет Лотарингии;
- Страсбургский Университет;
- Университет Пуатье;
- Университет Бордо;
- Экс-Марсельский Университет;
- Лионская Высшая Инженерная Школа;
- Нант Высшая Инженерная Школа;
- Институт политических исследований Бордо (Science Po Bordeaux)
- Сегедский университет;
- Дебреценский университет.
«В действующей редакции списка 236 вузов. С учетом этого дополнения их количество увеличится с 28 до 261 учебного заведения», - говорится в документе.
Приказ вступил в силу со дня его первого опубликования, то есть 12 сентября.