РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:18, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Расширился список учебных заведений для обучения по программе «Болашак»

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подписал приказ «О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак» , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечается в документе, в этом году обновлены международные академические рейтинги, такие как QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings.

    В связи с этим расширился список зарубежных учебных заведений, где можно получить образование по программе «Болашак».

    В частности, казахстанцы теперь могут поступить в следующие университеты:

    - Университет Сан-Паулу (университет Sao Paulo);

    - Лувенский католический университет (Université Catholique de Louvain); - Университет Гумбольдта в Берлине (Берлинский университет Гумбольдта);

    - Университет Помпеу Фабра (Universidad Pompeu Fabra);

    - Падуанский университет (Università di Padova);

    - Сычуаньский университет (Sichuan University);

    - Южный университет науки и технологий (Southern University of Science and Technology);

    - Федеральная политехническая школа Лозанны (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne);

    - Уханьский Университет (Wuhan University);

    - University of California, Santa Cruz.

    Также предлагается возможность обучения в следующих французских и венгерских вузах для подготовки кадров инженерно-технического профиля для ориентации программы «Болашак» на технические специальности:

    - Высшая школа менеджмента, информационных технологий и коммуникаций (IMT);

    - Высшая инженерная школа (ESTP);

    - Лионский Национальный институт прикладных наук (INSA);

    - Национальная школа мостов и дорог (ParisTech);

    - Гренобльский Альпийский университет (включает гренобльский политехнический институт);

    - Университет Лотарингии;

    - Страсбургский Университет;

    - Университет Пуатье;

    - Университет Бордо;

    - Экс-Марсельский Университет;

    - Лионская Высшая Инженерная Школа;

    - Нант Высшая Инженерная Школа;

    - Институт политических исследований Бордо (Science Po Bordeaux)

    - Сегедский университет;

    - Дебреценский университет.

    «В действующей редакции списка 236 вузов. С учетом этого дополнения их количество увеличится с 28 до 261 учебного заведения», - говорится в документе.

    Приказ вступил в силу со дня его первого опубликования, то есть 12 сентября.


    Теги:
    Болашак Другие государственные органы Образование Миннауки и высшего образования РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Сегодня, 19:03
    Холдинг «Байтерек» принимает участие в выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!