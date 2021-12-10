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Расширился список казахстанских городов, где в аэропортах принимают цифровой документ

10 Декабря 2021 21:42
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Расширился список казахстанских городов, где в аэропортах принимают цифровой документ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В аэропортах Усть-Каменогорска, Семея и Костаная появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных. Ранее такая услуга стала доступной в аэропортах Нур-Султана, Алматы, Актобе, Шымкента, Туркестана, Актау, Атырау, Тараза, Петропавловска и Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю авторизованному в eGov mobile, необходимо войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе.

Возможность использовать цифровое удостоверение личности на внутренних рейсах появилась у казахстанцев благодаря совместным усилиям по интеграции систем Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Комитета гражданской авиации, АО «Авиационная администрация Казахстана», авиакомпаниями и аэропортами Республики Казахстан и АО «Национальные Информационные Технологии».

Сервис цифровых документов функционирует в пилотном режиме и перелеты по цифровым документам доступны только между городами Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент, Туркестан Актау, Атырау, Тараз, Петропавловск, Караганда, Усть-Каменогорск, Семей и Костанай. Пассажирам, которые планируют воспользоваться сервисом в вышеупомянутых аэропортах, на время пилота проекта, рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности.


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#Цифровой Казахстан   #Общество   #Аэропорт   #МИИР РК  
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