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Расширенные в два раза трубы для отвода талых вод устанавливают в Алматы
26 Июля 2022 09:34

Расширенные в два раза трубы для отвода талых вод устанавливают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проводится комплексная работа по решению проблем подтопления. Начаты аварийно-восстановительные работы по ликвидации 56 участков, наиболее подверженных подтоплению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления экологии и окружающей среды города Алматы.

По северной части проспекта Райымбека проведены работы по укладке двух водоотводных трубчатых переходов диаметром один метр, которые будут функционировать для отвода талых вод, поступающих с улиц Яссауи и Б. Момышулы. На участке будут установлены приемные камеры на разделительной полосе проспекта Райымбека. Также трубчатый переход улицы Яссауи будет соединен с существующим водоотводным коллектором, а трубчатый переход улицы Б. Момышулы будет соединен с существующей отводной системой развязки Райымбека – Б. Момышулы.

По словам специалистов управления экологии и окружающей среды, на сегодня в городе эксплуатируются водоотводные трубы диаметром 500 мм, которые не позволяют справляться с потоком поступающей воды. В связи с чем для увеличения пропускной способности по городу устанавливаются трубчатые переходы диаметром один метр. Таким образом, пропускная способность водоотводных труб увеличится в два раза.

«По поручению акима города нашим управлением был проведен мониторинг по Алматы по участкам, подверженным подтоплению. Выявлено 102 участка и 12 нефункционирующих коллекторов. Из них определено 56 участков, наиболее подверженных подтоплению, требующих незамедлительного проведения аварийно-восстановительных работ в текущем году», - сказал руководитель отдела стратегического развития и управления водными объектами управления экологии и окружающей среды города Алматы Мурат Жексембаев.

Также в ходе мониторинга определена необходимость в проведении работ по очистке и восстановлению 12 коллекторов и строительству четырех водоотводных каналов. На сегодня в городе начаты работы по восстановлению водоотводных коллекторов по ул. Емцова ниже пр. Рыскулова. Работы по этому участку будут проводиться в течение 20 дней.


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