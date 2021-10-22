Расширенное заседание Совета по противодействию коррупции прошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Алматы председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов принял участие в расширенном заседании Совета по противодействию коррупции под председательством акима города Алматы Бахытжана Сагинтаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

В заседании приняли участие акимы районов, руководители государственных и правоохранительных органов, депутаты, представители общественности и бизнес-сообщества.

В ходе мероприятия глава Антикоррупционной службы М. Ахметжанов рассказал о проводимых реформах в сфере противодействия коррупции, сделав особый акцент на проекте Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. Как известно, соответствующее поручение было дано Президентом в своем Послании народу Казахстана.

По словам М. Ахметжанова, одной из новелл Концепции является введение ответственности за необоснованное обогащение. Он особо подчеркнул, что превышение расходов над доходами уже будет сигналом для начала финансовой проверки.

Председатель Агентства отметил, что удовлетворение нужд и ожиданий граждан в сфере противодействия коррупции является первостепенной задачой Антикоррупционной службы. Также даны рекомендации по внедрению антикоррупционных комплаенс-служб в госорганах и внутреннему мониторингу.

Вместе с тем, отмечена необходимость внедрения антикоррупционных стандартов в сфере бизнеса. «Одним из важных приоритетов Концепции является развитие честного бизнеса. Нужны системные изменения. Поэтому в Концепции мы закладываем стимулирование бизнеса на внедрение антикоррупционных стандартов» - заключил глава ведомства.

В ходе заседания спикерами были презентованы антикоррупционные инициативы, обсуждены меры по совершенствованию подходов и рассмотрены итоги работы по противодействию коррупции в регионе за 9 месяцев текущего года.

По итогам совещания аким Алматы Б.Сагинтаев поручил курирующим заместителям акима города учесть данные рекомендации при реализации антикоррупционной политики.