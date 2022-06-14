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Расширенное заседание Правительства состоится в июле
14 Июня 2022 10:54

Расширенное заседание Правительства состоится в июле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов анонсировал расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева, которое пройдет в июле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июле текущего года будет проведено расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства, на котором будут подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие, в том числе будут подниматься вопросы по инфляции и инвестициям. Всем министрам и акимам подготовиться к данному заседанию. Итоги шести месяцев мы должны доложить по 20-ти областям с учетом трех новых», - сказал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр Казахстана.

С 8 июня 2022 года вступил в силу Указ Главы государства «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан.

В Казахстане официально образованы Абайская, Жетысуская и Улытауская области.


Автор:
Корреспондент

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