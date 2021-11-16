Расширенное заседание Политсовета партии «Nur Otan» состоится 23 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 ноября состоится расширенное заседание Политического совета партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на первого заместителя Председателя партии Бауыржана Байбека.

«Председатель партии «Nur Otan» Н.А. Назарбаев подписал постановление о созыве 23 ноября расширенного заседания Политического совета», - сообщил в Twitter Бауыржан Байбек.