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Расширенное заседание Политсовета партии «Nur Otan» состоится 23 ноября

16 Ноября 2021 17:07
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Расширенное заседание Политсовета партии «Nur Otan» состоится 23 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 ноября состоится расширенное заседание Политического совета партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на первого заместителя Председателя партии Бауыржана Байбека.

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«Председатель партии «Nur Otan» Н.А. Назарбаев подписал постановление о созыве 23 ноября расширенного заседания Политического совета», - сообщил в Twitter Бауыржан Байбек.


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