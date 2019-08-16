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Расширенное заседание Политсовета партии «Nur Otan» состоится 21 августа

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Августа 2019, 18:11
Расширенное заседание Политсовета партии «Nur Otan» состоится 21 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве 21 августа расширенного заседания Политического совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на партию «Nur Otan».

«Лидер партии «Nur Otan» Н.А. Назарбаев подписал постановление о созыве 21 августа расширенного заседания Политического совета с участием Правительства, фракции партии в Мажилисе Парламента, а также руководителей регионов», - говорится в сообщении партии в Twitter.

Напомним, сегодня под председательством Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева началось заседание Бюро Политсовета партии «Nur Otan». На повестке дня ряд важных вопросов, в том числе подготовка к электоральному периоду в условиях нового законодательства о выборах.

Нурсултан Назарбаев призвал активизировать подготовительную работу партии к выборам в Мажилис.

Елбасы призвал всех неравнодушных граждан присоединиться к партии «Nur Otan».

Нур Отан   Политические партии   Политсовет партии «Nur Otan». Август 2019  
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