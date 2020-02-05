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Расширенное заседание Политического совета партии Nur Otan  пройдет 18 марта

Автор:  
Гульмира Байзакова
5 Февраля 2020, 17:25
Расширенное заседание Политического совета партии Nur Otan  пройдет 18 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии Nur Otan, Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Елбасы Айдоса Укибая.

« Председатель партии Nur Otan, Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года. Будут обсуждаться основные задачи партии», - написал в Twitter Айдос Укибай.

Как сообщалось, Елбасы Нурсултан Назарбаев принял первого заместителя Председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека.


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