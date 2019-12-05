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Расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США обсудили в Вашингтоне

5 Декабря 2019 11:07
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Расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США обсудили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В ходе визита казахстанской делегации в Вашингтон состоялись заседания комитетов по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам Комиссии по расширенному стратегическому партнерству между Казахстаном и США (КРСП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В работе Комиссии в качестве сопредседателей приняли участие заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев и Первый заместитель помощника Государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. В состав казахстанской делегации также вошли представители министерств внутренних дел, национальной экономики, торговли и интеграции, информации и общественного развития, труда и социальной защиты населения, юстиции.

Основной целью заседания стала «сверка часов» двустороннего сотрудничества в 2019 году и определение перспектив дальнейшего стратегического партнерства.

Повестка дня мероприятия охватила широкий круг тем, включая взаимодействие в сфере глобальной и региональной безопасности, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы репатриации и реинтеграции казахстанских граждан из зон боевых действий в Сирии и Ираке. Отдельно рассмотрены вопросы кибербезопасности, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, укрепления региональных торговых связей в Центральной Азии, взаимодействие в рамках международных организаций, сотрудничество в сфере гуманитарного измерения и прав человека.

Участники Комиссии отметили важность дальнейшего углубления делового партнерства на пути диверсификации казахстанской экономики, в частности, в таких сферах, как промышленное производство, сельское хозяйство, здравоохранение и финансы.

Кроме того, были обсуждены вопросы расширения двусторонней торговли, в том числе в рамках Генеральной системы преференций. Стороны подчеркнули важность активизации работы двусторонней Комиссии по научно-техническому сотрудничеству. Достигнута договоренность о налаживании взаимодействия в ходе подготовки министерской встречи ВТО в Казахстане, а также в вопросе вступления Казахстана в ОЭСР.

На заседании Комитета по гуманитарному измерению рассмотрены пути наращивания сотрудничества в сфере образования и культуры, развития СМИ и поддержка казахстанского неправительственного сектора. Американская сторона высоко оценила усилия Казахстана в указанных областях.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, США,
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