Расширение связей с Ираном, форум в Италии, возвращение лошадей Пржевальского: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Зарубежные СМИ на этой неделе опубликовали статьи о визите Премьер-Министра Алихана Смаилова в Тегеран, результатах бизнес-форума в Италии, о соглашении с Чехией о возвращении лошади Пржевальского на родину в Казахстан. Что ещё писали мировые средства массовой информации о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Сaspian news: Россия, Казахстан и Туркменистан создают совместное логистическое предприятие

Сaspian news со ссылкой на «Қазақстан темір жолы» сообщил 23 апреля о том, что железнодорожные компании России, Казахстана и Туркменистана подписали меморандум в ходе 27-й Международной выставки транспорта и логистики о создании совместного предприятия, которое будет осуществлять железнодорожные грузовые перевозки по восточной ветке Международного транспортного коридора Север-Юг. (INSTC).

Фото: caspiannews.com

«Стороны договорились объединить свои компетенции для формирования конкурентоспособных тарифных ставок и «бесшовной» перевозки грузов из Казахстана, России, Туркменистана в Иран, Индию, страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона через такие погранпереходы, как Аксарайская, Озинка, Болашак, Инче-Бурун, Серахс и в обратном направлении», — говорится в сообщении.

The Economic times: Aстанинский международный форум: инициатива Казахстана по проведению мозгового штурма ключевых глобальных вызовов

Статья, опубликованная в The Economic Times 24 апреля, посвящена предстоящему Астанинскому международному форуму, который пройдет в столице Казахстана 8-9 июня текущего года.

«Форум является последней из множества инициатив Казахстана, направленных на развитие диалога между лидерами из различных регионов и отраслей. Форум запущен по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева и направлен на решение глобальных проблем климата, нехватки продовольствия и энергетической безопасности», — говорится в публикации.

Фото: gov.kz

В статье цитируется Президент Касым-Жомарт Токаев, который сказал, что сотрудничество и диалог становятся все более важными в нынешнем геополитическом контексте.

«Казахстан имеет долгую историю продвижения конструктивных международных отношений, выступая в качестве моста между Востоком и Западом, и, хотя эта политика была проверена в 2022 году, она оказалась устойчивой. Мы показали ценность сотрудничества», — цитирует The Economic Times Президента Казахстана.

Azernews: Казахстан раскрывает стоимость текущих проектов, реализуемых в агропромышленном комплексе

Azernews со ссылкой на Правительство Казахстана проинформировал о том, что в Казахстане в настоящее время в сфере сельского хозяйства реализуется около 300 проектов на сумму 536 млрд тенге ($1,18 млрд). В статье также говорится о том, сколько средств выделяется на льготное финансирование сельскохозяйственных работ и микрокредитования аграриев.

«Объем льготных кредитов на весенне-полевые и уборочные работы в этом году увеличен до 140 млрд тенге ($309,88 млн). Под посевную по льготным ценам аграриям выделено 419 тысяч тонн дизтоплива, еще 400 тысяч тонн топлива будет предоставлено под уборку урожая. В 2023 году началась реализация проекта по увеличению доходов сельчан за счет льготного микрокредитования и развития сельскохозяйственной кооперации, на что было выделено 100 млрд тенге ($221,34 млн)», — говорится в статье.

Agenzia Nova: Бизнес-форум в Милане: итальянские инвестиции в диверсификацию экономики Казахстана

В статье, опубликованной 26 апреля на итальянском сайте Agenzia Nova, говорится о казахстанско-итальянском бизнес-форуме в Милане, организованном национальной компанией Kazakh Invest, посольством Казахстана в Италии и казахстанско-итальянской торговой палатой.

«Казахстан - это растущая экономика, которая стремится к диверсификации, и, хотя итальянские инвестиции в страну по-прежнему направлены в основном в углеводородный сектор, другие сектора, такие как новые технологии, агробизнес и кожевенное производство, начинают приобретать актуальность», - говорится в статье.

Агентство сообщает, что на форуме присутствовали представители итальянских компаний, которые заинтересованы в инвестировании в Казахстан.

Выступивший на открытии бизнес-форума посол РК в Италии Ерболат Сембаев отметил, что Италия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в мире.

«Казахстан, подчеркнул Сембаев, может стать мостом между Востоком и Западом для Италии и в целом для европейских стран, благодаря внешней политике многостороннего диалога, проводимой с момента обретения независимости центральноазиатской республики в 1991 году», - говорится в статье.

Mehr News Agency: Ирану и Казахстану необходимо дальнейшее расширение экономических связей

Статья, опубликованная информационным агентством Mehr News Agency 27 апреля, была посвящена встрече Премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова и президента Ирана Эбрахима Раиси в Тегеране 26 апреля во время визита Смаилова в Иран.

Фото: en.mehrnews.com

«Президент Ирана охарактеризовал Казахстан как одну из влиятельных стран в Евразийском пространстве, добавив, что «хотя значительный рост торговых отношений между двумя странами в прошлом году изменил ситуацию по сравнению с предыдущим, этот уровень отношений не соответствует тому потенциалу, который есть у двух стран», — пишет агентство.

Iran Front Page: Иран и Казахстан подписали 5 меморандумов о взаимопонимании для развития двусторонних отношений

Iran Front Page сообщила, что Иран и Казахстан подписали пять меморандумов о взаимопонимании и соглашение о сотрудничестве для укрепления двусторонних отношений во время визита Премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова в Тегеран 26 апреля.

Фото: ifpnews.com

В статье цитируются Премьер-Министр Алихан Смаилов и первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, которые выступили на совместной пресс-конференции 26 апреля.

«Хотя экономические отношения между Ираном и Казахстаном выросли примерно на 20% до $500 миллионов, это не пропорционально уровню политических отношений и коммуникаций между двумя странами. Во время визита Премьер-Министра Смаилова в Иран было решено увеличить эту цифру до $3 миллиардов», — сказал Мохбер, цитирует Iran Front Page.

Times of Central Asia: Казахстан обсуждает с партнерами действия по снижению загрязнения воздуха

Times of Central Asia сообщила 27 апреля со ссылкой на Всемирный банк, что Министерство экологии и природных ресурсов и Министерство национальной экономики Казахстана обсудили меры поддержки банка для усилий Казахстана по снижению загрязнения воздуха во время семинара в Астане. На встрече основное внимание было уделено усилиям Казахстана по реализации климатических и экологических стратегий, включая переход к низкоуглеродному режиму, управлению качеством воздуха и устойчивость к изменению климата.

«Экологический кодекс Казахстана с поправками, внесенными в 2021 году, обеспечивает прочную основу для улучшения качества воздуха в стране и включает в себя важные положения для усиления управления качеством воздуха в стране. Ожидается, что реализация этих положений поможет снизить подверженность жителей страны к загрязнению атмосферного воздуха и обеспечит разработку кадастров местных выбросов и целевых показателей качества воздуха в городах. На практике необходимо сделать больше для решения проблемы загрязнения воздуха в результате отопления жилых помещений и выбросов транспорта. По данным IQAir, глобальной платформы мониторинга качества воздуха, концентрация твердых частиц размером 2,5 микрон или менее (PM2,5) в Алматы и Астане регулярно превышает рекомендации ВОЗ по качеству атмосферного воздуха в целых 17 раз в зимние месяцы», — говорится в статье.

ČTK (Czech News Agency): Пражский зоопарк выпустит лошадей Пржевальского в дикую природу в Казахстане

В статье, опубликованной 25 апреля на сайте Expats.Cz и написанной ЧТК (Чешское информационное агентство – прим. ред.), сообщается о подписанном между Казахстаном и Чехией соглашении о возрождении лошадей Пржевальского. Соглашение было подписано в ходе визита премьер-министра Чехии Петра Фиалы в Казахстан 24 апреля.

Фото: Prague Zoo / Miroslav Bobe



«Пражский зоопарк готовится вернуть лошадей Пржевальского в дикую природу в Казахстане, — заявил директор зоопарка Мирослав Бобек чешским СМИ в столице Казахстана. Зоопарк более 90 лет занимается сохранением последних в мире видов диких лошадей и теперь помогает вернуть их в дикую природу. Зоопарк Праги договорился о сотрудничестве с Комитетом лесного хозяйства и дикой природы Министерства экологии РК. Казахстан — одна из стран, где раньше обитали лошади Пржевальского», — говорится в статье.

New Straits Times: Позитивная сила мультикультурализма Казахстана

26 апреля малайзийская газета New Straits Times опубликовала статью казахстанского дипломата, работающей в Малайзии, в которой она пишет о сходстве между Казахстаном и Малайзией.

«Будучи новоназначенным дипломатом в Малайзии, я обнаружила общую черту Казахстана и Малайзии в сфере межнационального согласия и единения. Изменения порождают различный опыт, хотя все беспокойства рассеялись благодаря уважению, принятию и признанию других наций, которые иностранцы наблюдают в Малайзии, что сродни культуре Казахстана. Богатое историческое прошлое Казахстана и Малайзии позволяет лучше понять их силу благодаря расцвету межэтнических отношений, ставших основой успешного социально-экономического и политического развития государств. Обе страны добились больших успехов в управлении, сохранении и развитии этнических культур», — написала в статье казахстанский дипломат Айман Туребекова.

Фото: nst.com.my

Xinhua: На китайско-казахстанской границе прошел полумарафон

26 апреля агентство Синьхуа сообщило, что Китайско-казахстанский центр международного приграничного сотрудничества Хоргос провел в воскресенье трансграничный полумарафон. В гонке приняли участие около 1000 человек из обеих стран.

«Китайский бегун Анубайке Куван завоевал титул среди мужчин с результатом 1 час 9 минут 33 секунды, а его соотечественница Чжу Дандан выиграла гонку среди женщин с результатом 1 час 24 минуты 19 секунд. Аман Нуркалид из Казахстана занял 8-е место в мужской гонке. Он пообещал вернуться в Хоргос вместе со своим другом на соревнования в следующем году», - говорится в статье.