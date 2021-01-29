Расширение контингента людей для вакцинации рассматривают в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли в Казахстане проводить платную вакцинацию для всех желающих, рассказала руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нуршай Азимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня все производители вакцины в мире не контактируют и не обеспечивают заявки платных клиник. Поэтому на сегодня вакцина доступна только на бесплатной основе за счет государственного бюджета. Поэтому в Казахстане в ближайшее время не появятся платные прививочные кабинеты или клиники, которые могут предложить любому желающему вакцинацию против коронавируса», - сказала Нуршай Азимбаева.

Вместе с тем ,она добавила, что на сегодня рассматривается вопрос расширения контингента людей для бесплатной вакцинации.

«Надо отметить, что мы со своей стороны рассматриваем расширение контингента вакцинирующихся и всех желающих в последующем. Может, это будет период, когда большие объемы вакцин будут доступны, и мы будем предлагать для всех желающих. Но это будет позже, на первом этапе мы должны обеспечить вакцинацию группы наиболее уязвимых людей, группы повышенного риска», - подчеркнула Нуршай Азимбаева.

Ранее она сообщила, в каких странах какие вакцины против коронавируса применяются сегодня.

Так, согласно озвученным данным, в Канаде, США, Южной Корее используют вакцину компании Moderna (США). Страны Евросоюза, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Канада, Бахрейн, а также США применяют вакцину BioNTech/Pfizer. Великобритания, Индия, Аргентина также используют вакцину Oxford AstraZeneca. Российской вакциной «Спутник V» (НИИ им. Гамалеи) привито уже 1 млн человек. Беларусь Боливия, Аргентина, Алжир, Сербия также используют ее. В Китае и ОАЭ применяют в основном китайские вакцины четырех видов.