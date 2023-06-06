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Расширение деятельности французской машиностроительной компании Alstom в Казахстане обсудили в Правительстве

Редактор:  
Ринат Дусумов
6 Июня 2023, 15:58
Расширение деятельности французской машиностроительной компании Alstom в Казахстане обсудили в Правительстве Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы расширения деятельности французской машиностроительной компании Alstom в Казахстане обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и президент компании по регионам Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю ДеЛеоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Alstom является крупным производителем электровозов и стрелочных приводов, а также одним из основных участников программы модернизации железнодорожной промышленности Казахстана.

«Компания также выступает в качестве центра компетенций, благодаря чему в нашей стране появляется новое поколение обученных высококвалифицированных инженеров. Правительство Казахстана готово продолжать долгосрочное сотрудничество с Alstom», — сказал Алихан Смаилов.

Для инвесторов в республике создаются максимально благоприятные условия: предусматриваются налоговые и таможенные льготы; предоставляется инфраструктура; оказываются меры господдержки и т.д.

Благодаря этому сейчас успешно реализуется ряд проектов в железнодорожном машиностроении и производстве электробусов с иностранным участием.

«Основным фактором поддержки со стороны Правительства является высокий процент локализации производства. Мы приветствуем намерения Alstom по расширению сферы деятельности путем производства компонентов для электровозов и создания сервисных центров. При этом предлагаем рассмотреть вопрос полноценного производства с высокой локализацией и полным циклом с привлечением казахстанских предприятий. Со своей стороны, мы готовы оказать содействие по реализации новых инвестиционных проектов», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В свою очередь Эндрю ДеЛеоне подтвердил заинтересованность компании в дальнейшем развитии производства в Казахстане и реализации новых проектов.

«Мы работаем в республике уже более 10 лет. За это время мы инвестировали сотни миллионов евро и обеспечили работой сотни людей. Это демонстрирует высокий уровень нашего стратегического партнерства. Значительный импульс его развитию также придал визит Президента РК во Францию в прошлом году. Есть очень большой стимул для французских компаний продолжать инвестировать в Казахстан», — сказал Эндрю ДеЛеоне.

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Он добавил, что Alstom рассматривает возможность инвестировать еще от 50 до 100 млн евро для того, чтобы выстроить свои сервис-центры по всей республике.

«Мы также хотим поддержать разработку новых локомотивов и увеличить потенциал инфраструктуры по стране, чтобы повысить безопасность перевозок», — отметил Эндрю ДеЛеоне.


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