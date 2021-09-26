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    11:29, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Расширен перечень казахстанцев, которые могут получать спецсоцуслуги на дому

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Специальные социальные услуги в Казахстане теперь будут оказываться на дому не только одиноким пенсионерам, но и пожилым людям, находящимся в сложном положении и из-за внутрисемейного конфликта, оставшимся без помощи близких родственников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Соответствующие изменения предусмотрены в приказе министра труда и социальной защиты населения РК «О внесении изменений и дополнений в приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 29 августа 2018 года № 379 «Об утверждении Правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги».

    Вышеуказанная норма предлагалась уполномоченным по правам ребенка Аружан Саин, депутатами Мажилиса Парламента, известными общественными деятелями, представителями НПО и МИО.

    Также внесены изменения, предусматривающие обязательную установку во всех медико-социальных учреждениях камер видеонаблюдения. Камеры будут установлены по периметру территории, прилегающей к организации, возле главных и запасных входов, а также в помещениях и кабинетах общего пользования. Родственники и близкие лиц, находящихся в МСУ, будут иметь доступ к просмотру записей.

    Кроме того, документ регламентирует в случае необходимости обеспечение всех проживающих в медико-социальных учреждениях доступом к интернету.

    Стоит отметить, что в системе социальной защиты населения функционирует 113 МСУ стационарного типа с общим охватом более 23 тыс. человек.

    Наряду с этим, предусматривается при необходимости расширение лимита автотранспортных средств МСУ стационарного типа с добавлением позиции «трактор» в целях выполнения работ по вывозу снега, золы, подвозу угля к котлам и других сезонных работ. Наличие этого транспортного средства необходимо для МСУ, расположенных в сельских населенных пунктах.

    Отметим, вышеуказанный отраслевой приказ разработан после сбора и анализа порядка 150 предложений от местных исполнительных органов и общественных объединений по внесению изменений в НПА в сфере оказания специальных социальных услуг.


    Теги:
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