Расширен перечень казахстанцев, которые могут получать спецсоцуслуги на дому
Соответствующие изменения предусмотрены в приказе министра труда и социальной защиты населения РК «О внесении изменений и дополнений в приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 29 августа 2018 года № 379 «Об утверждении Правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги».
Вышеуказанная норма предлагалась уполномоченным по правам ребенка Аружан Саин, депутатами Мажилиса Парламента, известными общественными деятелями, представителями НПО и МИО.
Также внесены изменения, предусматривающие обязательную установку во всех медико-социальных учреждениях камер видеонаблюдения. Камеры будут установлены по периметру территории, прилегающей к организации, возле главных и запасных входов, а также в помещениях и кабинетах общего пользования. Родственники и близкие лиц, находящихся в МСУ, будут иметь доступ к просмотру записей.
Кроме того, документ регламентирует в случае необходимости обеспечение всех проживающих в медико-социальных учреждениях доступом к интернету.
Стоит отметить, что в системе социальной защиты населения функционирует 113 МСУ стационарного типа с общим охватом более 23 тыс. человек.
Наряду с этим, предусматривается при необходимости расширение лимита автотранспортных средств МСУ стационарного типа с добавлением позиции «трактор» в целях выполнения работ по вывозу снега, золы, подвозу угля к котлам и других сезонных работ. Наличие этого транспортного средства необходимо для МСУ, расположенных в сельских населенных пунктах.
Отметим, вышеуказанный отраслевой приказ разработан после сбора и анализа порядка 150 предложений от местных исполнительных органов и общественных объединений по внесению изменений в НПА в сфере оказания специальных социальных услуг.