Расширен перечень бесплатных лекарств в рамках внедрения ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 192 наименования лекарственных средств вошли в перечень для бесплатного обеспечения детей до 18 лет на амбулаторном уровне. Из них 157 наименований уже закуплены и готовы к отгрузке. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, с внедрением системы ОСМС значительно расширяется весь перечень медицинских услуг, которые казахстанцы смогут получать бесплатно. Это касается и лекарственного обеспечения пациентов – участников системы ОСМС. Министерством здравоохранения РК проводится работа по расширению перечня препаратов. Так, нами разработан приказ по расширению перечня бесплатных амбулаторных лекарственных средств», - сказал исполняющий обязанности директора департамента лекарственного обеспечения и стандартизации Министерства здравоохранения Александр Костюк на брифинге для журналистов в столице.

По его информации, перечень был расширен на 225 позиций лекарственных средств в рамках ОСМС. Лекарства будут закупаться через систему единой дистрибуции.

«При расширении пакета бесплатных медицинских препаратов мы получили 161 препарат бесплатно для взрослых пациентов и 192 препарата для детей. Нужно также отметить, что был расширен пакет лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 26 препаратов. Это в основном, антидиабетические, онкологические препараты», - отметил А. Костюк.

Как проинформировал спикер,157 наименований к настоящему моменту уже закуплены единым дистрибьютором. Еще 68 позиций – в процессе закупа.

«Если говорить о тех препаратах, которые были добавлены из числа новых лекарств, то это наиболее часто употребляемые препараты, такие как жаропонижающие и противовоспалительные средства, а также антибиотики», - добавил Александр Костюк.

Отметим, что на 8 января 2020 года Единым дистрибьютором закуплено более 1000 наименований лекарственных средств и медицинских изделий.

«По состоянию на 7 января 2020 года на склады Единого дистрибьютора уже поставлены порядка 800 наименований лекарственных средств и медицинских изделий на сумму 30 млрд тенге. Более того, Единым дистрибьютором в целях предотвращения перебоев в лекарственном обеспечении страны за счет собственных средств сформирован неснижаемый запас по 133 жизненно-важным препаратам на сумму более 2.7 млрд тенге», - сказал спикер.