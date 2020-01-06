Рассел Кроу, Оливия Колман, Квентин Тарантино. Кто еще удостоился «Золотого глобуса-2020»
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - В Лос-Анджелесе проходит 77-я церемония вручения наград кинопремии «Золотой глобус», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт премии.
Оливия Колман побеждает в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» за «Корону». Лучшей актрисой второго плана в художественном фильме становится Лора Дерн за роль в кинокартине «Брачная история».
Брайан Кокс получил награду в номинации «Лучший актер в драматическом сериале». Квентин Тарантино побеждает в номинации «Лучший сценарий художественного фильма» за «Однажды в... Голливуде». Фиби Уоллер-Бридж удостоена звания «Лучшей актрисы комедийного сериала» за роль в фильме «Дрянь».
Рассел Кроу получил кинопремию за роль в сериале «Самый громкий голос» в номинации «Лучшая мужская роль в мини-сериале и телефильме». Стеллан Скарсгорд удостоился премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.
Сериал «Чернобыль» получил сразу две награды, в том числе как «Лучший мини-сериал».
Анимационная картина «Потерянное звено» стала победителем премии «Золотой глобус».
«Паразиты» стали «Лучшим фильмом на иностранном языке».
В номинации «Лучший режиссер» победителем становится Сэм Мендес за фильм «1917».
«Золотой глобус» ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.
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